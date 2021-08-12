جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من عدة محافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من محافظات نابلس وطوباس وبيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم عسكر الجديد وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، واثنين آخرين من مدينة طوباس بالضفة الغربية.

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطيني من منطقة جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.