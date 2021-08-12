اخبار العالم

جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من عدة محافظات

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جيش الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من عدة محافظات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من محافظات نابلس وطوباس وبيت لحم.

 

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من مخيم عسكر الجديد وبلدة بيتا جنوب محافظة نابلس، واثنين آخرين من مدينة طوباس بالضفة الغربية.

 

وفي ذات السياق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاب فلسطيني من منطقة جبل الموالح وسط مدينة بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا