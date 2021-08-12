شكرا لقرائتكم خبر عن 231 طلب إحاطة حصيلة مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب بدور الانعقاد الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، تقريرا عن نشاط وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، في الفترة من يناير إلى شهر يوليو 2021.

ووفقا للتقرير، بلغ عدد اجتماعات اللجنة وعدد اجتماعات اللجان الفرعية المنبثقة عنها، 96 اجتماعا، بإجمالي عدد ساعات 146 ساعة.

وبالنسبة للدور الرقابي، كشف التقرير أن اللجنة أحيل إليها عدد 377 طلب إحاطة، وناقشت لجنة الشئون الصحية خلال دور الانعقاد الأول 231 طلب إحاطة منهم 7 طلبات جارى الاستكمال.

كما شمل موضوعات محالة للجنة، بشأن إعداد تقرير عن جهود الدولة بشأن تداعيات انتشار فيروس كورونا لعرضه على البرلمان العربى، ووفقا للتقرير، قامت اللجنة بزيارة ميدانية إلى مدينة بورسعيد، وذلك لتفقد منظومة التأمين الصحي بها، في الفترة من 31/3 إلى 2/4/2021.

وشكلت لجنة الشئون الصحية، 5 لجان فرعية لدراسة بيان الحكومة، وعقدت 6 لقاءات مع ممثلي النقابات العامة (أطباء، صيادلة، أسنان، علاج طبيعى، تمريض، علوم صحية)، كما أعدت اللجنة 30 مذكرة موجهة لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين بشأن التوصيات الصادرة عن اللجنة بعد مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس.