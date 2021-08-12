تعرف على أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

تراجعت أسعار أغلب العملات الرقمية المشفرة، اليوم الخميس 12 أغسطس 2021، بقيادة بيتكوين التي انخفضت إلى 45115.85 دولار لكل وحدة.



وبيتكوين العملة الرقمية الأشهر على مستوى العالم سجلت يوم الإثنين الماضي أعلى مستوى في 11 أسبوعا فوق 46 ألف دولار، وبالأمس سجلت 45568.38 دولار، لكنها تراجعت اليوم بنحو 1.99% .

ومنذ منتصف يوليو/تموز قفزت عملة بيتكوين نحو 46% مقابل الدولار، وخلال أخر 7 أيام مرتفعة بما يزيد على 15%.

وارتفعت القيمة السوقية لـ"بيتكوين" إلى مستوى 846.517 مليار دولار، وسط تداولات بقيمة 35.686 مليار دولار في آخر 24 ساعة.

وأظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية أن إجمالي التدفقات النازحة من بتكوين (العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم) بلغ 33 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس/آب مقارنة مع 19.7 مليون دولار في الأسبوع السابق. لكن منذ بداية العام فإن التدفقات إلى بيتكوين ما زالت قوية عند 4.2 مليار دولار.

وتراجع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 2.90% إلى 3117.02 دولار.

وهبطت عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.96% إلى 0.2699 دولار.

وزادت عملة ريبل XRP بنسبة 8.61% لتصل إلى 0.9796 دولار.

ونزلت عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 2.16% إلى 168.98دولار.

في حين تراجعت عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 3.03% لتسجل نحو 20.86 دولار.

وهبطت العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 2.19% لتسجل 25.08دولار.

ونزلت عملة بينانس كوين (BNB) Binance Coin بواقع2.12 % لتسجل 380.71 دولار.