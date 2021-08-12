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ماذا قال محمد بن راشد لشباب الإمارات؟

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محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،  أن الإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلام وطموحات الشباب،والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتهم.

 

وقال مخاطبا شباب الإمارات إن المستقبل بين أيديكم .. وبلادنا أمانة عندكم.

 

وغرد في حسابه الرسمي على تويتر " في اليوم العالمي للشباب نقول لشباب الإمارات .. المستقبل بين أيديكم .. وبلادنا أمانة عندكم .. والإمارات ستبقى الدولة الحاضنة لأحلامكم وطموحاتكم .. والمنصة الأعظم لإطلاق قدراتكم ".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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