محمد بن زايد يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا حرائق الغابات

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين والتي تشهدها عدد من مناطق الجزائر.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الليلة الماضية مع الرئيس الجزائري .. كما أعرب عن تعازيه للشعب الجزائري الشقيق وأسر الضحايا ..متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة ..سائلاً المولى تعالى السلامة للجزائر وأن يحفظ أهلها من كل مكروه.

من جانبه أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون عن شكره وتقديره لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه أشقائه في الجزائر.