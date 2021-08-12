تعرف على سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

استقر سعر الدولار في سوريا، اليوم الخميس 12 أغسطس 2021، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، وفي البنك المركزي.



وبقي سعر الدولار الأمريكي في البنوك السورية عند 2512 ليرة.

وسجل سعر الدولار مقابل الليرة السورية لدى السوق الموازية (السوداء)، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الخميس مستوى 3260 ليرة للشراء و3310 ليرات للبيع.

وكان الدولار يساوي 47 ليرة قبل الاحتجاجات على حكم الرئيس بشار الأسد في مارس/آذار 2011 في اضطرابات أفضت إلى حرب.

ويعيش أكثر من 80% من السوريين تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة بينما يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وهبط سعر اليورو في سوريا، اليوم، لدى السوق الموازية (السوداء) إلى مستوى 3814 ليرة للشراء، و3878 ليرة للبيع.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى مستوى 4495 ليرة للشراء و4574 ليرة للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، اليوم، لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 867 ليرة للشراء، و884 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في سوريا، لدى السوق الموازية، نحو 885 ليرة للشراء، و901 ليرة للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في سوريا، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 10822 ليرة للشراء و11014 ليرة للبيع.