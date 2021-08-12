شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تغلق ثالث أزحم ميناء في العالم بسبب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الصين جزئيا ثالث أزحم ميناء لشحن الحاويات في العالم، بعد إصابة أحد العاملين به بفيروس كورونا، ما يهدد بمزيد من تعطل التجارة العالمية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان على منصة البيانات الإلكترونية للميناء أنه تم إيقاف جميع سفن الحاويات القادمة والمغادرة على رصيف ميشان بميناء نينجبو-تشوشان أمس الأربعاء حتى إشعار آخر بسبب "تعطل في النظام".

وأفادت سلطات الميناء الواقع شرق الصين في بيان على منصة وي تشات بأن الفحص أظهر إصابة عامل في الميناء بفيروس كورونا.

يشار إلى أن هذا هو ثاني إغلاق لميناء صيني بسبب تفشي الفيروس في الآونة الأخيرة، بعد إغلاق ميناء يانتيان في شينتشن في أواخر مايو لمدة شهر تقريبا.

وكان غلق ميناء يانتيان قد عطل حركة الشحن الدولي المتوترة بالفعل، وقد يكون الإغلاق المطول في نينجبو أكثر ضررا، لأن حجم التجارة عادة ما يزيد في نهاية العام حيث تقوم الشركات بشحن المنتجات الخاصة بعيد الميلاد والعطلات.