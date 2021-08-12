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روسيا .. إنقاذ 8 سائحين وفقدان 8 بعد تحطم مروحية

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الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر في هيئات الطوارئ الروسية بأنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص من أصل 16 شخصا كانوا على متن مروحية تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا اليوم الخميس.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، فإن المروحية، وهي من طراز مي8-، كانت تقل 13 سائحا إلى جانب طاقم من ثلاثة أفراد، عندما تحطمت صباح اليوم في منطقة محمية "كرونوتسكي" وسقطت في بحيرة وغرقت.

وذكر موقع قناة "آر تي عربية" أنه جرى نقل الناجين الثمانية إلى مستشفى في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، فيما لا تزال أعمال الإغاثة في المنطقة مستمرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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