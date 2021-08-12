شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا .. إنقاذ 8 سائحين وفقدان 8 بعد تحطم مروحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر في هيئات الطوارئ الروسية بأنه تم إنقاذ ثمانية أشخاص من أصل 16 شخصا كانوا على متن مروحية تحطمت في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا اليوم الخميس.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، فإن المروحية، وهي من طراز مي8-، كانت تقل 13 سائحا إلى جانب طاقم من ثلاثة أفراد، عندما تحطمت صباح اليوم في منطقة محمية "كرونوتسكي" وسقطت في بحيرة وغرقت.

وذكر موقع قناة "آر تي عربية" أنه جرى نقل الناجين الثمانية إلى مستشفى في مدينة بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، فيما لا تزال أعمال الإغاثة في المنطقة مستمرة.