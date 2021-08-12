شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو تعلن فقد السيطرة على كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عضو في لجنة الخبراء الاستشارية الحكومية المعنية بمكافحة فيروس كورونا في طوكيو، إنه صار من المستحيل حاليا السيطرة على وضع انتشار الفيروس في العاصمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن عضو اللجنة، نوريو أوماجاري، قوله خلال اجتماع عقد اليوم الخميس مع حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، إن "الإصابات تنتشر بوتيرة لم نشهدها من قبل، وعدد الحالات الجديدة يتزايد بسرعة... من المستحيل السيطرة على الوضع".

وتأتي تصريحات أوماجاري في الوقت الذي تدرس فيه المدينة والحكومات الوطنية في البلاد ما إذا كان سيتم تمديد حالة الطوارئ المفروضة حاليا في طوكيو، التي تشهد أسوأ موجة على الإطلاق من تفشي حالات الإصابة بمرض "كوفيد 19-".

ومن المقرر حاليا رفع حالة الطوارئ في أواخرأغسطس الجاري.