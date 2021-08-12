شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف برجي كهرباء بعبوات ناسفة في كربلاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية ، اليوم الخميس، عن استهداف برجين لنقل الطاقة في كربلاء ، فيما دعت الجهات المختصة الى اتخاذ التدابير والاجراءات القصوى لوقف هذه الهجمات الارهابية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "خطوط نقل الطاقة الكهربائية تعرضت هذا اليوم الخميس، الى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر برجين لنقل الطاقة في محافظة كربلاء المقدسة "، مبينة ان "الهجمة الارهابية تضمنت استهداف البرجين المرقمين ( 50-51 ) لخطي ( مسيب - شمال كربلاء ) و (مسيب - شرق كربلاء ) مما ادى الى سقوطهما وخروج خطوط نقل الطاقة عن الخدمة".

واضافت ان "ما تمر به خرج من طور الظروف الاستثنائية الطارئة وتحول الى حرب معلنة ضدها بكافة تفصيلاتها وهجماتها النوعية"، مشيرة الى ان "المواطن سيستمر بدفع الاثمان الباهظة لتلك الحرب خاصة وسط وضع جائحة كورونا وحرارة موسم الصيف اللاهب".

وطالبت الوزارة "الجهات المختصة باتخاذ التدابير والاجراءات القصوى لحل هذا الوضع الشائك"، موضحة ان "الوزارة استنفذت فيه اغلب امكانياتها المادية ومواردها البشرية فهي ستستمر بتقديم كل ما تملك خدمة للوطن".