ابتداء من الأسبوع المقبل.. الكاظمي يوجه برفع 'كتل كونكريتية' وسيطرات رئيسية في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، برفع كتل كوتكريتية وتحويل سيطرة رئيسية في العاصمة بغداد لاستكمال المشروع السكني لموظفي ديوان الرقابة المالية.

وقال الفريق اول ركن محمد حميد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة في حديث لـ الخليج 365، انه "بناء على توجيه القائد العام للقوات المسلحة سيتم ابتداء من الأسبوع القادم رفع الكتل الكوتكريتية وتحويل سيطرة التبادل الموجودة على الطريق السريع القادم من أبو غريب باتجاه ساحه اللقاء لاستكمال المشروع السكني لموظفي ديوان الرقابة المالية".