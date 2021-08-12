عمليات بغداد تؤمن الحماية لمفارز رفع التجاوزات في قاطعي الكرخ والرصافة (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، تأمين الحماية لمفارز رفع التجاوزات في قاطعي الكرخ والرصافة بالعاصمة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون والتنسيق مع الدوائر البلدية وامانة بغداد باشرت قطعات وتشكيلات قيادة عمليات بغداد بتأمين الحماية لمفارز دوائر البلدية التي تنفذ حملة كبرى لرفع التجاوزات عن الأملاك العامة للدولة والطرق والشوارع الفرعية".



وأضاف البيان، ان "هذا التجاوز قد أضر بالمواطنين واعاق حركتهم في الكثير من المناطق الحيوية في العاصمة بغداد الامر الذي دعا الكثير منهم لمناشدة قيادة عمليات بغداد والدوائر ذات العلاقة لرفع هذه التجاوزات".