انت الان تتابع خبر السجن 15 عاما لمدان بإرتكاب 'الدگة العشائرية' في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الاولى، اليوم الخيس، إصدارها حكماً بالسجن لمدة (١٥) سنة بحق مدان لارتكابه الدگة العشائرية لدار أحد المواطنين في محافظة ميسان.
وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدان قام بإطلاق العيارات النارية على دار أحد المواطنين بدوافع إرهابية ما الحق الضرر بدار المشتكي وإصابة طفل كان يتواجد بالقرب من الحادث".
وأضاف "أن المتهم تم الحكم عليه وفق المادة (المادة الثانية/١/وبدلالة المادة الرابعة/١) من قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف "أن المتهم تم الحكم عليه وفق المادة (المادة الثانية/١/وبدلالة المادة الرابعة/١) من قانون مكافحة الإرهاب".