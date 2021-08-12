انت الان تتابع خبر السجن 15 عاما لمدان بإرتكاب 'الدگة العشائرية' في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محكمة جنايات ميسان/ الهيئة الاولى، اليوم الخيس، إصدارها حكماً بالسجن لمدة (١٥) سنة بحق مدان لارتكابه الدگة العشائرية لدار أحد المواطنين في محافظة ميسان.