الأنواء الجوية: أربع محافظات تسجل نصف درجة الغليان غداً

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الطقس ليوم غد الجمعة سيكون صحواً حاراً ولا تغير في درجات الحرارة"، لافتة الى أن "المحافظات البصرة وميسان والناصرية والمثنى ستسجل درجات حرارة تصل الى 50 درجة مئوية".

وأوضحت، أن "الطقس ليومي السبت والاحد المقبلين سيكون صحواً مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة".

وأشارت إلى أن "طقس الاثنين سيكون صحواً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى، ولا تغير بدرجات الحرارة".