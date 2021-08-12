«مجزرة بشوارع أنقرة» .. أكثر من 100 من الأتراك يهاجمون منازل ومحلات «لاجئين سوريين»

الشارقة - اميمة ياسر - شن عدد من الأتراك هجوما عنيفا على ممتلكات اللاجئين السوريين في أحد أحياء العاصمة التركية أنقرة، حيث هاجم المئات منازل وسيارات السوريين في بلدة "ألتينداغ" بالعاصمة أنقرة، مساء الثلاثاء.

وحضر عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب إلى المنطقة، فيما تم الاعتداء على ممتلكات السوريين.

وكان قد تجمع ما يقرب من 100 تركي وشنوا هجوما عنصريا على جميع منازل وسيارات السوريين الموجودين بالمنطقة.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب التركية على الفور لفض الاشتباك بين الأتراك والسوريين.

ولاحقا، عبر بعض سكان الحي عن مطالب غير إنسانية مثل "إبادة اللاجئين" و"عدم فتح محلاتهم مرة أخرى"، بعد وصول حاكم المنطقة كومالي أتيلا إلى مكان الحادث، بحسب ما نقلت الصحيفة التركية.

وأصدر مكتب محافظ أنقرة بيانا أفاد أنه تم إلقاء القبض على الرعايا الأجانب الذين نفذوا الحادث واحتجازهم.

وأضاف مكتب محافظ أنقرة، أن التحقيق في الحدث المؤسف المعني مستمر من جميع جوانبه. وسيتم الإعلان عنها للجمهور.