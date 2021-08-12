المخابرات الأمريكية : طالبان ستسيطر على «العاصمة الأفغانية كابول» خلال 3 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر - رجح مسؤول في المخابرات الأميركية لوكالة رويترز أن طالبان ستعزل العاصمة الأفغانية كابل خلال شهر والسيطرة عليها خلال 3 أشهر.

في الأثناء، ذكر مسؤول أفغاني وتقارير إعلامية محلية أن الرئيس الأفغاني أشرف غني أطاح برئيس أركان الجيش، وسط تقدم لطالبان في أنحاء البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع إن الجنرال هبة الله علي زاي حل محل الجنرال والي أحمد زاي في رئاسة أركان الجيش الأفغاني. وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لأن التغييرات لم تعلن على الملأ بعد.

ومع تقدم طالبان زار الرئيس الأفغاني، مدينة مزار شريف في شمال البلاد لتقديم الدعم لقواته، وطالب بمنع حركة طالبان من السيطرة عليها.

وتفقد غني الوضع الأمني العام في المنطقة الشمالية، ومن المرتقب أن يجري محادثات مع الرجل القوي في مزار شريف عطا محمد نور بشأن الدفاع عن المدينة.