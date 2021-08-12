1000 فدان.. إنشاء مزرعة نموذجية لجامعة الإسكندرية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، اجتماعًا لعمداء كليات "زراعة الشاطبي، زراعة سابا باشا، الطب البيطري"، لبحث إنشاء مزرعة نموذجية ذكية بلا نفايات على الأرض المخصصة للجامعة بمساحة 1000 فدان بمحافظة الوادي الجديد.

واستعرض قنصوه، رؤية الكليات الثلاثة حول المشروعات البحثية والإنتاجية المزمع تنفيذها، انطلاقًا من رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

وشملت رؤية عمداء الكليات المحاور الرئيسية للمزرعة والتي تتضمن الإنتاج النباتي والحيواني، والتصنيع الزراعي للمنتجات، ومحطة أرصاد جوية، ومركز للطاقة المتجددة.

ووجه رئيس جامعة الإسكندرية، بضرورة أن تحقق المزرعة أهداف التنمية المستدامة في القطاع الزراعي، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في تطبيق كافة المعايير الحديثة في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي والري والطاقة.

حضر الاجتماع كل من الدكتور وائل نبيل، القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة، والدكتور سامي خليل، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور أحمد عبدالفتاح، عميد كلية الزراعة بسابا باشا.