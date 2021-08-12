مصرع وإصابة ١٣ شخصًا في انقلاب سيارة تقل عمالًا بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية- هبه القصاص:

لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرين في حادث انقلاب سيارة نصف نقل على طريق "مصر- الإسماعيلية" الصحراوي ناحية مدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا بانقلاب سيارة نصف نقل يستقلها عدد من عمال اليومية بالطريق الصحراوي ناحية مدينة العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.