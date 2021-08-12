بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، في حادث انقلاب سيارة اليوم الخميس، بمصرف أمام قرية السبعين بالطريق الزراعي، في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة سمية عبدالعزيز حندقة، وإصابة كل من فاطمة جمعة نصار 16 عامًا، عواطف محمد محمد 45 عامًا، رقية حمدى نصار 13 عامًا، زينب حمدى نصار 8 أعوام، يوسف حمدي نصار 17 عامًا، حمدي صبحى نصار، 55 عامًا.

جرى نقل المصابين لمستشفى إيتاي البارود العام، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.