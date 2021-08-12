تحصين 34 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قالت الدكتورة رحاب الجوهري، مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من الحملة القومية لتحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية بكافة مدن المحافظة، وبلغت نسبة التغطية 95.20% من النسبة المستهدفة على مستوى المحافظة.

وأكدت مدير عام مديرية الطب البيطري في تصريح لها اليوم الخميس، أن إجمالي عدد الحيوانات التي جرى تحصينها خلال حملة تحصين 34 ألف و 301 رأس حيوان بلقاح الحمى القلاعية الأحادي والثلاثي.

وأوضحت مدير عام الطب البيطري، أنه جرى تنفيذ الحملة داخل القرى والوديان التابعة لمدن شرم الشيخ، طور سيناء، نويبع، رأس سدر،دهب، أبوزنيمة، أبورديس، سانت كاترين، طابا.

وأشارت إلى أنه جرى خلال الحملة ترقيم الحيوانات التي حصلت على التطعيم، وفحصها للتأكد من خلوها من الأمراض التي قد تصيب الماشية والأغنام.