ارتفاع الباذنجان وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الطماطم، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 5 قروش و50 قرشا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفض سعر كيلو الكوسة 50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضر والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة يوميا.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.9 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 3 و6 جنيهات.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 5 قروش.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 12 و18 جنيها.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و50 جنيها.

المانجو الهندي بين 15 و35 جنيها.

المانجو الزبدية بين 12 و20 جنيها.

المانجو البلدي 9 جنيهات و15 جنيها.