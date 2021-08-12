أمريكا تستعد لإطلاق أول تصريح لجرعة إضافية من لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ 29 دقيقة

تعتزم السلطات الصحية الأميركية بتعديل تصاريح الاستخدام الطارئ للقاحي “فايزر” و”موديرنا”، وذلك للسماح للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بالحصول على جرعة ثالثة، بحسب شبكة “ان بي سي”.

ومن المتوقع الإعلان عن هذا القرار خلال الـ48 ساعة القادمة، وهو أول تصريح لجرعة إضافية في الولايات المتحدة.

ونقلت الشبكة عن أطباء قولهم إنه “من الواضح أن العديد من مرضى نقص المناعة لا يزالون عرضة للإصابة بكوفيد-19، حتى بعد تلقي التطعيم، لأنهم لا يشكلون استجابة مناعية فعالة بعد الجرعتين”.

ويشمل قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية المتوقع، المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، بينهم متلقي زراعة الأعضاء، الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان، والمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.

هذا ويعاني 2.7 بالمائة من البالغين في الولايات المتحدة من نقص المناعة، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض.

وكانت وزارة الصحة الألمانية، قد أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستقترح تطعيم المسنين والفئات الأكثر عرضة للخطر بجرعات إضافية من لقاحات كوفيد-19 اعتبارا من سبتمبر، وكذلك لمن لم يتلق لقاح يعتمد على تقنية الحمض النووي المرسال، ضد فيروس كورونا.

ومنذ يوليو، بدأت إسرائيل بمنح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا للمرضى الذين يعانون من ضعف المناعة.