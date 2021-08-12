جزيرة صقلية الإيطالية تسجل أعلى درجة حرارة بتاريخ أوروبا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجلت جزيرة صقلية الإيطالية أعلى درجة حرارة بتاريخ أوروبا خلال موجة الحر التيتجتاح العالم، وبلغت 48.8 درجة مئوية، وفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية.

وفي حال سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية درجة الحرارة القياسية، فسوف تحطم الرقم القياسي الأوروبي السابق البالغ 48 درجة مئوية، والمسجل في أثينا عام 1977.

وتم قياس درجة الحرارة القياسية من قبل محطة مراقبة في سيراكيوز بصقلية، وتم تأكيدها بعد فترة وجيزة من قبل سلطات الأرصاد الجوية بالجزيرة.

ويأتي ذلك وسط موجة حر شديدة امتدت لدول عبر البحر الأبيض المتوسط ، ومنها تونس والجزائر، حيث اشتعلت حرائق في عدة مناطق منذ نحو أسبوع، فيما أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ، كما تعرضت تركيا واليونان لحرائق ضخمة.

ويذكر أن أوروبا ليست وحدها التي سجلت ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، وهناك عدة مناطق في غرب الولايات المتحدة وكندا أيضا سجلت درجات حرارة قياسية، فيما اندلعت حرائق ضخمة أيضا.

ويقول تقرير وافقت عليه 195 دولة خلال اجتماع افتراضي الأسبوع الماضي إنه يلزم أن تصل الانبعاثات العالمية إلى الصفر بحلول عام 2050 حتى يمكن للعالم أن يحقق الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015 ويحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وحمل التقرير الأممي البشرية مسؤولية ظاهرة الاحتباس الحراري، موضحا أن النشاطات البشرية تسببت في ارتفاع درجة الحرارة 1,1 درجة تقريبا منذ القرن الـ19.

وقالت فاليري ماسون ديلموت، الرئيسة المشاركة لمجموعة الخبراء: “من الواضح منذ عقود أن نظام مناخ الأرض يتغير ودور التأثير البشري في النظام المناخي لا جدال فيه”.