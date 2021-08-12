مشروع قرار أمريكي لإدانة اعتقال النساء لأسباب سياسية في إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعة واحدة

دان السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، اعتقال النساء على خلفيات سياسية في عدد من دول العالم بينها إيران.

وأعلن مينينديز عن تقديم مشروع قرار لإدانة اعتقال النساء سياسيا والمطالبة بالإفراج الفوري عن السجينات السياسيات.

واستهدف مشروع القرار 10 دول حول العالم بينها إيران وتركيا، بالإضافة إلى الصين وبيلاروس ونيكاراغوا والفلبين وفيتنام وإريتريا.

وقال مينينديز، في بيان، نشره موقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن “كل يوم، تواجه الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة أثناء سعيهن للنهوض بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون”.

وأضاف: “تقوم الحكومات القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل بسبب ممارستهن للحقوق المعترف بها عالميا في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وإخضاع العديد من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب، من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير مقبولة على الإطلاق”.

وتابع مينينديز بالقول إن “قرار مجلس الشيوخ هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء في سعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة إلى السلطة، ولكنه يدين أيضا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات الشنيعة”.

وأكد مينينديز أنه “يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم، والضغط من أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلم”، مشددا على أن “أصواتهن لا يمكن ولن يتم إسكاتها”.