مدير الـCIA يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

توجه مدير الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرنز مساء الأربعاء إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين، بعد زيارته لإسرائيل، وفقا لما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مسؤول فلسطيني في رام الله لصحيفة “جيروزاليم بوست” إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار إدارة بايدن إيفاد مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى إسرائيل والضفة الغربية.

وأضاف المسؤول: “تظهر الزيارة أن إدارة بايدن جادة في إعادة علاقات واشنطن مع الفلسطينيين وتعزيز القيادة الفلسطينية في عهد الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن “سياسة إدارة بايدن تجاه الفلسطينيين جيدة جدا”.

ولفتت الصحيفة نقلا عن المسؤول الفلسطيني، إلى أنه من المتوقع أن يجتمع بيرنز في رام الله مع عباس وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية.

بدوره، أشار موقع “إسرائيل 24” إلى أن “بيرنز سيبحث مع المسؤولين الفلسطينيين، جهود ترسيخ موقف السلطة الفلسطينية اقتصاديا وسياسيا، في ظل مساعي حماس لزعزعة الاستقرار في مناطق الضفة الغربية”، مضيفا أن “الطرفين سيناقشان استمرار المساعدة الاقتصادية من الولايات المتحدة لقوات الأمن الفلسطينية، على الرغم من الانتقادات القائمة في الولايات المتحدة بشأن قرار تأجيل الانتخابات”.

وكان مدير الـ CIA بدأ أمس الثلاثاء، زيارة تستمر 3 أيام تشمل إسرائيل والضفة الغربية، وهي تعد الثالثة لبيرنز إلى المنطقة منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة.

وبحث بيرنز في تل أبيب مع مسؤولين إسرائيليين عددا من القضايا في مقدمتها الملف الإيراني، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مسؤولي الموساد أبلغوا بيرنز أن طهران غير قادرة على التفاوض على اتفاق نووي جديد.