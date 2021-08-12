زلزال قوي يضرب الفيلبين وتحذيرات من وقوع “تسونامي”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.1 درجات وقع قبالة سواحل الفيلبين اليوم الخميس، وفقا لما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وصدرت تحذيرات أولية من احتمال وقوع موجات مدّ عاتية “تسونامي”، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.

وأضافت الهيئة أنّ الزلزال وقع على عمق 65.6 كيلومتراً، وكان مركزه مدينة دافاو بجنوب شرق بحر الفيلبين.

وقال ريكاردو جالاد، مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفيليبين، إنها لم تتلقّ أي بلاغات عن إصابات بشرية أو أضرار كبيرة.

وقالت الهيئة الوطنية الأميركية للأرصاد الجوية، وهيئة إدارة الطوارئ في هاواي، إنه لا يوجد خطر حدوث موجات تسونامي على الساحل الغربي الأميركي أو في هاواي.