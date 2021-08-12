منظمة دولية: الاحتجاجات السلمية "شبه مستحيلة" في روسيا

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس، إن السلطات الروسية قوضت الحق في حرية التجمع السلمي إلى درجة أصبح من المستحيل معها تقريباً على الروس الاحتجاج عليها بأي طريقة مجدية.



وجاء في التقرير الذي صدر قبل الانتخابات البرلمانية في روسيا المقررة الشهر المقبل أن "السلطات في روسيا قوضت الحق في حرية التجمع السلمي باستخدام قوانين تقييدية بشكل متزايد، وتكتيكات الشرطة الصارمة والملاحقات الجنائية لإسكات المعارضة السلمية".

ويوثق التقرير الصادر تحت عنوان "روسيا: لا مكان للاحتجاج"، حملة قمع على الاحتجاجات السلمية التي تقول منظمة العفو الدولية إنها بدأت بالقانون الاتحادي للجمعيات لعام 2004 وتسارعت في السنوات القليلة الماضية.

وأكد أوليج كوزلوفسكي، الباحث في شؤون روسيا بالمنظمة، أن "السلطات الروسية تحد من الحق في حرية التجمع بإصرار وطرق مبتكرة على نحو لا يصدق منذ سنوات".

وأضاف "ونتيجة لذلك فقد أصبح مسؤولو الدولة ينظرون إلى الاحتجاج السلمي في الشوارع باعتباره جريمة".

كما يفصل التقرير ما يسميه كوزلوفسكي الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر الشرطة، الذين قيل إنهم استخدموا "تقنيات فنون الدفاع عن النفس ضد المتظاهرين، وضربهم بلا رحمة بالهراوات وصعقهم بداية من هذا العام بأسلحة الصدمات الكهربائية".