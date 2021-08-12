ألمانيا تؤكد أنها لن تمنح أموالاً لأفغانستان إذا حكمت طالبان

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، لتلفزيون (زد.دي.إف) اليوم الخميس، إن بلاده لن تقدم أي دعم مالي لأفغانستان إذا انتزعت حركة طالبان السلطة في البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية.



وقال: "نقدم 430 مليون يورو (505 ملايين دولار) كل عام، ولن نمنح منها سنتاً واحداً إذا سيطرت طالبان على البلاد وطبقت الشريعة الإسلامية".

وذكر مسؤولون أن قوات الحكومة الأفغانية خاضت معارك مع مقاتلي طالبان في عدة مدن وحولها اليوم الخميس، في الوقت الذي يواصل فيه مقاتلو طالبان هجومهم الذي تعتقد المخابرات الأمريكية إنه قد يؤدي لسيطرتهم على العاصمة كابول خلال 90 يوماً.