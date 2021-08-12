لهذا السبب.. عون يستدعي حاكم مصرف لبنان

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون صباح اليوم الخميس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غداة قراره رفع الدعم عن المحروقات، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.



وكان سلامة أبلغ المجلس الأعلى للدفاع خلال اجتماعه أمس في قصر بعبدا برئاسة عون، عدم قدرته على دعم شراء المحروقات.

وأكد أن "الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الوقود لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعريفة عليه".

ولفت إلى أنه في حال "توقف الدعم للمحروقات فإن السعر يتحرر ويصبح موحدا".

يذكر أن لبنان يعاني منذ نهاية الحرب الأهلية اللبنانية (1990) من تقنين للطاقة الكهربائية لفترات تختلف بين منطقة وأخرى ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة منذ ذلك التاريخ من الاتفاق على حلّ يؤمن التيار الكهربائي بشكل دائم.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة تراجعت معها قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون المحروقات والأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وفقدان بعض الأدوية وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وفقدان المواد الغذائية المدعومة.