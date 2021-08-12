إعطاء 95 مليون جرعة من اللقاحات بألمانيا

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 95.8 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 373 ألفاً و555 جرعات في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 33 أسبوعاً.

ووفقاً للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 3.81 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 91 ألفاً و828 حالة.