فيروس كورونا يجبر ليبيا على تمديد تعليق الدراسة

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الليبية تمديد تعليق الدراسة أسبوعا آخر لعدم استقرار الوضع الوبائي في البلاد.



وأكد وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، استمرار تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس/آب الجاري، باستثناء البلديات الواقعة في النطاق الجغرافي من سرت إلى مساعد، وبلديات الجنوب الشرقي.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الليبية، في بيان لها الأربعاء، أن المقريف اتخذ قراره هذا بالتشاور مع نظيره في وزارة الصحة، والذي أكد أهمية الاستمرار في منع التجمعات والإغلاق خلال الأسبوع المقبل حتى استقرار الوضع الوبائي.

وأوضح وزير التربية أنه سيتم الاستفادة من الأسبوع المقبل لتقييم جهوزية كافة المؤسسات التعليمية، وتوفير المستلزمات الوقائية لكافة المراقبات التعليمية.

وأشار الوزير إلى أنه سيعقد اجتماعا مع اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة، الأربعاء المقبل، لتقييم الوضع الوبائي في عموم البلاد، واتخاذ قرار عودة الدراسة وإجراء الامتحانات، أو الاستمرار في الإغلاق، وفق قوله.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرر الثلاثاء، استمرار فرض حظر التجوال الجزئي لعدم استقرار الوضع الوبائي.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وجه الدبيبة تعليماته لوزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار اتخاذ الإجراءات لتطبيق حظر التجول الجزئي، وذلك لعدم استقرار الوضع الوبائي في البلاد.

وتدهور الوضع الصحي في ليبيا بسبب انتشار وباء كورونا وعجز المستشفيات عن مجابهته مع نقص الأكسجين ومواد التشغيل.

وأكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي بدر الدين النجار سرعة انتشار المتحور الهندي من فيروس كورونا، مشدداً على أهمية كسر سلسلة حلقة الفيروس باستخدام التطعيمات على نطاق واسع، ووقف جميع التجمعات وحركة انتقال الأهالي؛ لما تسببه من مخاطر في ظل انتشار الجائحة.

وارتفع العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 274 ألفًا و453 شخصًا، بينهم 68 ألفًا و562 حالة نشطة، ووفاة 3811 شخصا.