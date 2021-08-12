شكرا لقرائتكم خبر عن 1987 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الخميس تسجيل 1947 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 218 ألفا و 192 حالة.

وقد تراجعت حالات الاصابة بواقع 236 مقارنة بأمس الأربعاء عندما سجلت كوريا الجنوبية 2223 حالة إصابة بالفيروس، فيما تعد أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ بدء الجائحة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2138 حالة.

ويشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطيعم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 81ر21 مليون شخص، أي نحو 5ر42 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 34ر51 مليون مواطنن

وحصل نحو 16% أي نحو 22ر8 مليون شخص على جرعتي اللقاح.

وتهدف كوريا الجنوبية لتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 26 مليون مواطن، أي نحو 70% من تعداد سكانها بحلول سبتمبر المقبل، أملا في تحقيق مناعة القطيع في نوفمبر المقبل.