شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 21.7 مليون جرعة من لقاحات كورونا بهولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس ، أنه تم إعطاء 7ر21 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في هولندا 92ر1 مليون، والوفيات 18 ألفا و187 حالة.

وسجلت هولندا أول حالة إصابة بالفيروس قبل عام و24 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم مسألة تقديرية، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.