انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.
بغداد - بورصة الكفاح
147,950
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السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,500
بيع
148,250
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اربيل - بورصة
148,100
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البصرة -بورصة
148,100
———————————
147,950
....
السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,500
بيع
148,250
——————————————————
اربيل - بورصة
148,100
———————————
البصرة -بورصة
148,100
———————————