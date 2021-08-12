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أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.
بغداد - بورصة الكفاح
147,950
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السعر في اغلب صيرفات بغداد
شراء
147,500
بيع
148,250
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اربيل - بورصة
148,100
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البصرة -بورصة
148,100
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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