أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.