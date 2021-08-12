العراق وباكستان يبحثان تيسير منح سمات الدخول للزائرين وتشجيع السياحة

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين مع وزير الشؤون الدينية الباكستاني نور الحق قادري التعاون في مجال السياحة الدينية وتيسير منح سمات الدخول للزائرين وتشجيع السياحة.

وذكر المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحاف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى وزير الشؤون الدينية الباكستاني، نور الحق قادري، وبحث معه سُبل التعاون في مجال السياحة الدينية وتيسير منح سمات الدخول للزائرين وتشجيع السياحة الثقافية والتاريخية".