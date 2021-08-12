شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جلسة برلمانية مثيرة للجدل لتشكيل "محكمة خاصة" حول "مرفأ بيروت" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يعقد البرلمان اللبناني جلسة اليوم الخميس، للبت في قرار الاتهام في تفجير "مرفأ بيروت"، وإحالة النواب إلى هيئة خاصة.



ودعا رئيس البرلمان نبيه بري المجلس إلى الانعقاد الخميس، للنظر في قرار الاتهام في تفجير المرفأ وفقاً للمادة 22 معطوفة على المادة 20 من القانون 13/90 من أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، المنصوص عنها في المادة 80 من الدستور اللبناني.

وكان مجلس النواب رفض طلب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، برفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق للاستماع إلى إفاداتهم في القضية أمام النيابة العمومية.

هذه الجلسة البرلمانية التي يعارضها أهالي ضحايا الانفجار ويرفضون بشكل مطلق تحويل النواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ستشهد مقاطعة أكثرية النواب المسيحيين، حيث أعلن كل من تكتّلي "الجمهورية القوية" و"لبنان القوي" مقاطعة الجلسة، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين.

وأعلنت كتلة "القوات اللبنانية" اليوم الأربعاء، مقاطعة الجلسة أيضا، إذ قال رئيس الحزب سمير جعجع إن نوابه "لن يشاركوا في هذه الجلسة غير الشرعية والتي تُساهم في عرقلة عمل القضاء".

كذلك الأمر بالنسية لكتلة "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط، والتي أعلنت "مقاطعة الجلسة أيضاً، تماشياً مع قناعاتها وموقفها الثابت في القضية".

من جهة أخرى، رأى رئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أنّ "جلسة مجلس النواب غداً غير شرعية لأنّه لم يتم التقيّد بالآلية القانونيّة المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية".

وأكّد باسيل في سلسلة تغريدات أنّ "موقف التيار مبدئي برفع الحصانات التي تحول دون مساءلة المسؤولين عن انفجار المرفأ، ونحن نرفض محاولة البعض في مجلس النواب الالتفاف على القضاء ومنعه من استكمال التحقيق وصولاً إلى الحقيقة… ولن نقبل طمس الحقيقة".

إعلانات المقاطعة المتتالية استدعت رداً من بري الذي قال في رسالة حادّة إلى النواب المقاطعين، وسألهم عن جدوى انتخابهم ودعاهم إلى إلغاء البرلمان.

وقال: "ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم إضافة إلى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصليين في هذا المجلس، من بينهم نواب من كتلكم المقاطعة"، مضيفا "أنتم لا تدرون ماذا تفعلون!".

وتعتبر رسالة بري بمثابة التأكيد على عقد الجلسة رغم المقاطعة النيابية الكبيرة.

كما أن جلسة الغد دفعت الرئيس سعد الحريري إلى إصدار بيان أعلن فيه مشاركته وكتلته بالجلسة، ودعا إلى إخضاع كل الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة الحاليين والسابقين للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لرفع الحصانة من دون تمييز بين قاض ونائب ووزير وإخضاعهم جميعا لمحكمة واحدة.

وتابع: "أضع الكتل النيابية المتلكئة أمام مسؤولياتها إما أن يعلق تطبيق مواد من القانون والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل أي تذاك أو تلاعب أو تطييف، أو أن يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع".

واختتم بالتأكيد على أن "الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف أو ذاك".

إصرار بري على الجلسة المقررة غدا، دفع أهالي الضحايا إلى إصدار موقف غاضب، وقالوا في بيان "بما أن بغاة المجلس النيابي مصرون على عقد جلسة العار غدا وما يؤكد ذلك الإجراءات الأمنية التي رصدناها بمحيط المجلس".

وتابع هؤلاء: " سنتوجه غدا عند التاسعة صباحا لنحاصر كل مداخل ومخارج المكان المذكور ونناشد كل الأحرار مشاركتنا ودعمنا بكل قوة ليكون المشهد مشابها ليوم ٤ آب (ذكرى تفجير مرفأ بيروت)".

ويتعرض المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت لهجمة من "حزب الله" وحلفاءه تترافق مع اتهامات بالتسييس ومحاولات للعرقلة، من أبرزها رفض اليرلمان رفع الحصانات عن النواب والقادة الأمنيين الذين كانوا في موقع مسؤولية أو علموا بوجود المتفجرات في المرفأ قبل التفجير.