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باكستان تسجل أكثر من 100 حالة وفاة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

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أعلنت السلطات الصحية الباكستانية اليوم الخميس تسجيل أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وهذه هي أول مرة تسجل فيها باكستان أكثر من 100 حالة وفاة بالفيروس منذ 20 مايو الماضي.

 

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن السلطات القول إنه تم تسجيل 102 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 24 ألفا و187 حالة.

 

وسجلت باكستان 4934حالة إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة مليونا و 85 ألفا و 294 حالة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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