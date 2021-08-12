ولي عهد أبوظبي: نؤكد تضامن الإمارات مع الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، على تضامن دولة الإمارات مع الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم في مواجهة حرائق الغابات.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أعرب خلاله عن تعازيه في ضحايا حرائق الغابات من مدنيين وعسكريين والتي تشهدها عدة مناطق بالجزائر، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

لمواجهة حرائق الغابات.. محمد بن زايد يؤكد استعداد الإمارات مساعدة الجزائر

من جانبه، أعرب "تبون" عن شكره وتقديره لما أبداه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من مشاعر أخوية صادقة تجاه أشقائه في الجزائر.

وكان عدد ضحايا حرائق الغابات التي ضربت الجزائر منذ يومين ارتفع إلى 65 شخصاً.

وقررت الرئاسة الجزائرية حدادا عاماً في جميع محافظات البلاد وتنكيس الأعلام الوطنية وتجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها اعتبارا من اليوم الخميس.

كما قررت الحكومة الجزائرية استئجار طائرات إطفاء الحرائق من دول أوروبية، وأعلنت عن وجود اتصالات متقدمة مع الشركاء الأوروبيين لتزويدها بهذا النوع من الطائرات للمساعدة في إخماد الحرائق.

وكشف الدفاع المدني، الأربعاء، عن آخر حصيلة لحرائق الغابات التي اجتاحت 14 محافظة كاملة.

ووفق بيان الدفاع المدني ، فقد تم تسجيل اندلاع 99 حريق غابة على مستوى 16 ولاية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.