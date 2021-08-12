شكرا لقرائتكم مشادة وقتيل.. أتراك يهاجمون منازل ومحلات سوريين بأنقرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شن عدد من الأتراك هجوما عنيفا على ممتلكات اللاجئين السوريين في أحد أحياء العاصمة التركية أنقرة، حيث هاجم المئات منازل وسيارات السوريين في بلدة "ألتينداغ" بالعاصمة أنقرة، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك بعد تداول معلومة تقول إن "سوريين طعنوا شابين تركيين" في ألتينداغ، ما تسبب في سقوط أحدهما قتيلاً بينما يعاني الآخر من إصابات خطيرة، بحسب ما أفادت صحيفة "زمان" التركية.

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ووفق المعلومات، فإن مشادة اندلعت بين سوريين وشخصين تتراوح أعمارهما بين 16 و18 عامًا في إحدى الحدائق العامة ساعات المساء، ما تسبب في الحادث.

وحضر عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب إلى المنطقة، فيما تم الاعتداء على ممتلكات السوريين.

وكان قد تجمع ما يقرب من 100 تركي وشنوا هجوما عنصريا على جميع منازل وسيارات السوريين الموجودين بالمنطقة.

وتدخلت قوات مكافحة الشغب التركية على الفور لفض الاشتباك بين الأتراك والسوريين.

ولاحقا، عبر بعض سكان الحي عن مطالب غير إنسانية مثل "إبادة اللاجئين" و"عدم فتح محلاتهم مرة أخرى"، بعد وصول حاكم المنطقة كومالي أتيلا إلى مكان الحادث، بحسب ما نقلت الصحيفة التركية.

وأصدر مكتب محافظ أنقرة بيانا أفاد أنه تم إلقاء القبض على الرعايا الأجانب الذين نفذوا الحادث واحتجازهم.

من التلفيات التي لحقت بممتلكات السوريين في أنقرة

وأضاف مكتب محافظ أنقرة، أن التحقيق في الحدث المؤسف المعني مستمر من جميع جوانبه. وسيتم الإعلان عنها للجمهور.

توفي أميرهان يالجين البالغ من العمر 18 عامًا، والذي تعرض للطعن، فيما يستمر علاج المصاب الآخر علي ياسين جولر، فيما تم إحالة اللاجئين اللذين تم توقيفهما إلى النيابة.