شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوصى الحكومة بالرقابة على تنفيذ المشروعات الممولة بالقروض والمنح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوصي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتوجيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العينى والزمني أولا بأول.
وشدد مجلس النواب، علي أهمية وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الاداء فضلا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.
وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات