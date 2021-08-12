مجدداً.. علي باباجان ينتقد سياسات أردوغان الفاشلة

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

سخر رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي، علي باباجان، من مفارقة حدوث ارتفاع في سعر الدولار في كل مرة يتحدث فيها الرئيس التركي أردوغان عن الاقتصاد، واستبق باباجان وطالب أردوغان بألا يتحدث عن الاقتصاد.



وقال باباجان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من فضلك لا تتحدث عن الاقتصاد على الهواء الليلة. يرتفع الدولار كلما تحدثت. سأقول ما يجب قوله عن الاقتصاد على قناة خبر ترك».

يذكر أن المعارضة التركية تواصل الانتقادات لأردوغان وحكومته بسبب السياسات الخاطئة التي تسببت في الانهيار بتركيا وتضاعف الديون في سابقة لم تحدث.