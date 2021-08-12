شكرا لقرائتكم خبر عن مقاطعة أسترالية تقرر الإغلاق لمدة أسبوع.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مقاطعة العاصمة الأسترالية التي تضم كانبرا، اليوم الخميس، عن إغلاق مفاجئ لمدة سبعة أيام، بعد تسجيل أول حالة إصابة في المجتمع بفيروس كورونا منذ تموز/يوليو الماضي.

وذكرت السلطات الصحية في العاصمة، أن الإغلاق سيبدأ الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس، حيث يسمح لسكان كانبرا بمغادرة منازلهم فقط، لأسباب مثل التسوق لشراء الضروريات أو القيام بأعمال أساسية أو الحصول على الرعاية الصحية الأساسية أو ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة يوميا.

وقالت السلطات الصحية في المقاطعة، على "تويتر" إن الإغلاق هو "نتيجة لحالة كوفيد 19 التي تم تحديدها في المجتمع"، فيما قال رئيس الوزراء أندرو بار في بيان: "لقد قلنا طوال فترة تفشي المرض في سيدنى الكبرى إننا سنتصرف بسرعة وحزم"، مضيفاً: "لقد رأينا أن الإغلاق القصير والفوري يحد من احتمال انتشار الفيروس وهو أفضل طريق لتجنب عمليات الإغلاق الأطول مدة والأكثر ضررا".