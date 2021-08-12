هيا الشعيبي ترد على هجوم إلهام الفضالة ضدها (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عن صمتها، بشأن اتهامات كالتها لها مواطنتها الفنانة إلهام الفضالة، أخيرا.

وكانت إلهام الفضالة، شنت قبل أيام قليلة، هجوما جديدا على هيا الشعيبي، عبر مقطع فيديو كشفت من خلاله سبب خلافهما منذ البداية.

وأكدت الفضالة أن ”الشعيبي هي من أنكرت جميلها وتخلت عن اليد التي ساعدتها في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيا".

وأوضحت في الفيديو، الذي نشرته عبر تطبيق ”سناب شات“، أنها ”تواصلت مع محام لهيا الشعيبي للدفاع عنها في قضيتها رغم وجودها في تركيا في ذلك الوقت، إضافة لتواصلها مع إحدى بناتها بصفة مستمرة للاطمئنان على صحتها وإذا كانت تحتاج أسرتها لشيء“.

وردا على ذلك، اتهمت هيا الشعيبي، في مقطع فيديو وثقته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، الفنانة إلهام الفضالة، بأنها ”كاذبة“، قائلة ”اللي تكذب على أهلها وحياتها وزوجها ما تطلع وتكذب بالسوشيال ميديا وتكذب على رفيقتها؟!“.

وأضافت الشعيبي ”لكل حادث حديث، وسيأتي وقت وتظهر في برنامج وتتكلم وتوجه حديثها لأشخاص يفهمون حديثها“، بحسب تعبيرها. وتابعت ”بقلكم شي كبرنا على هالمسائل وهلا خلونا باللي إحنا فيه، بقولكم شغلة واحدة الي تمسكنت لتمكنت ما تقدر تتمسكن على الناس في السوشيال ميديا.. خلوني باللي أنا فيه كافي اللي أنا فيه“.

ويأتي تصاعد الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة بعد قيام الأولى بالتعليق على منشور لطليق الثانية في حسابه على ”إنستغرام“، داعية إياه إلى أن ”يكمل مسيرته ولا يلتفت خلفه“، وذلك تعليقا على صورته برفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية.

وعبرت الشعيبي، عن انزعاجها من زميلتها الفضالة، بعد وصفها لها بـ“المنافقة“، وذلك على إثر خلاف بينهما تصاعد عقب زواج الأخيرة من الفنان الكويتي شهاب جوهر، وإعلان طلاقها من الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي.