انت الان تتابع خبر بينها عربية.. بلدان مهددة بـ'الزوال' بسبب التغير المناخي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أصدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التابعة للأمم المتحدة، تقريرا مقلقا بشأن تأثير التغير المناخي على بعض بقاع الأرض، والذي أكد أن بعضها باتت مهددا بالزوال.
بسبب الفيضانات: المالديف
وبحسب الموقع، فإن المالديف تقع في الأرخبيل الأكثر عرضة للخطر في العالم، لا سيما وأن معظم جزرها لا يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر سوى 30 سنتيمترا.
بسبب ارتفاع درجات الحرارة: الإمارات
ويعتقد خبراء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن درجة الحرارة القياسية الحالية ستكون اعتيادية، عام 2070.
وأشار الموقع إلى أن الإمارات وجاراتها في الخليج تعاني من عدة مخاطر مجتمعة في ارتفاع درجة الحرارة وكذلك الرطوبة الخانقة.
بسبب الظواهر الجوية القاسية: اليابان
وفي 2018 وحدها، عانت اليابان من الأعاصير وارتفاع درجات الحرارة والانهيارات الطينية والفيضانات، ما أدى إلى وفاة 1282 شخص.
بسبب الجفاف الزراعي: السودان
ووضع الجفاف السودان، قبل خمس سنوات، أمام "حالة طوارئ معقدة بشكل هائل" بسبب عدم انتظام إمدادات المحاصيل.
وعانى السودان من الجفاف لفترة طويلة، امتدت لغالبية القرن العشرين، ما خلق تراجعا في المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.