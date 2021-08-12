شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 205 ملايين و541 ألفا و924 حالة.



وبلغ عدد الوفيات 4 ملايين و337 ألفا و572 شخصا، فيما تعافى 184 مليونا و544 ألفا و600 شخص، وفق ما أورده موقع "وورلد ميترز" المختص بالإحصاءات.

وتستعرض "العين الإخبارية" في السطور التالية مستجدات فيروس كورونا حول العالم:

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، تسجيل 32443 إصابة جديدة بفيروس كورونا و975 وفاة بسبب مرض كوفيد-19 الناجم عنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل بلغ أكثر من 20 مليونا منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 565748.

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 22711 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، يوم الأربعاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من ثلاثة ملايين.

وسجلت المكسيك أيضا 727 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 246203 حالات.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في المكسيك ثلاثة ملايين و20596.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضاً من 111 قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 61 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع 83 في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 38 مقارنة مع 30 في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 94161 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و805063 بعد تسجيل 5638 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91834 بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة.

أمرت السلطات الأسترالية، الخميس، بفرض الإغلاق في العاصمة كانبيرا لمدة 7 أيام بعد اكتشاف إصابة واحدة بفيروس كورونا في المدينة التي كانت قد تجنبت حتى الآن قيود الفيروس إلى حد كبير.

وسيتعين على نحو 400 ألف شخص في كانبيرا التزام منازلهم اعتبارا من الخميس الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، لينضموا الى ملايين آخرين من الأستراليين الذين يرزحون تحت قيود الإغلاق في جنوب شرق البلاد.

حضت السلطات الصحية الأمريكية، الأربعاء، النساء الحوامل على التطعيم ضد كوفيد-19، قائلة إن البيانات المتوافرة تظهر أن اللقاحات لا تزيد من مخاطر الإجهاض.

وقالت روشيل فالينسكي مديرة "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي) إن الوكالة الصحية "تشجع جميع الحوامل والنساء اللواتي يفكرن بالحمل والمرضعات على أخذ اللقاح لحماية أنفسهن من كوفيد-19".

وأضافت: "اللقاحات آمنة وفعالة، ولم يسبق أن كان الأمر أكثر إلحاحا لزيادة عمليات التطعيم من الآن لأننا نواجه المتحورة دلتا شديدة العدوى، ونرى نتائج خطيرة لكوفيد-19 بين الحوامل اللواتي لم يتلقين اللقاح".

ووفقا لدراسة حديثة فإن امرأة واحدة على الأقل من أصل كل أربع نساء حوامل تلقت الجرعة الأولى من اللقاح.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الخميس، أنها سجلت 41195 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالهند إلى 32.08 مليون.

وزادت الوفيات أيضاً 490 حالة ليصل الإجمالي إلى 429669.

والهند ثاني أكثر دول العالم تضرراً من الفيروس بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد الإصابات الكلي.