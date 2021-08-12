شرطة أبوظبي تعزز وعي السياح بالإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عززت شرطة أبوظبي، جهودها ضمن حملة «صيف بصحة وأمان»، في توعية السياح والجمهور، بضرورة الحرص على اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، في سبيل مكافحة فيروس «كورونا»، وحماية الممتلكات خلال إجازة الصيف.



وأكد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، اهتمام شرطة أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء، على مضاعفة جهود التوعية الميدانية والإعلامية للجمهور والسياح، مع زيادة نشاط السياحة صيفاً.

وأوضح أن أمن وسلامة المجتمع مسؤولية مشتركة، حيث يجب على شرائح المجتمع كافة، التعاون والالتزام بالنصائح والإرشادات الشرطية والأمنية، لتعزيز مستويات الحماية لمساكنهم وممتلكاتهم، حفاظاً على سلامتهم في ظل جائحة كوفيد 19، وتضمنت الحملة، والتي يشارك فيها قسم الشرطة السياحية، بشرح عن الإرشادات حول تطبيق الإجراءات الاحترازية.