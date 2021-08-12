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تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات فيروس حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 204.55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و497113.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق                            إجمالي الوفيات                          عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                                   617427                                     36230665

 

الهند                                                 429179                                       32036511

 

البرازيل                                           564773                                        20212642

 

روسيا                                              347824                                         6512859

 

فرنسا                                             112386                                        6339509

 

المملكة المتحدة                            130607                                        6146800

 

تركيا                                             52437                                          5968868

 

الأرجنتين                                   108165                                          5041487

 

كولومبيا                                    122768                                         4846955

 

إسبانيا                                        82227                                         4643450.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها                         دد الوفيات                                       عدد الإصابات

 

21 - العراق                                  19402                                          1740933

 

37 - الأردن                               10158                                               779530

 

41 - المغرب                          10607                                                   720256

 

42 - الإمارات                          1988                                                     696906

 

45 - تونس                         21220                                                     616764

 

46 - لبنان                            7952                                                  573959

 

47 -                      8366                                                      535927

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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