شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 204.55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و497113.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 617427 36230665

الهند 429179 32036511

البرازيل 564773 20212642

روسيا 347824 6512859

فرنسا 112386 6339509

المملكة المتحدة 130607 6146800

تركيا 52437 5968868

الأرجنتين 108165 5041487

كولومبيا 122768 4846955

إسبانيا 82227 4643450.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها دد الوفيات عدد الإصابات

21 - العراق 19402 1740933

37 - الأردن 10158 779530

41 - المغرب 10607 720256

42 - الإمارات 1988 696906

45 - تونس 21220 616764

46 - لبنان 7952 573959

47 - السعودية 8366 535927