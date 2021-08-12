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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مستجدّات فيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 204.55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و497113.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 617427 36230665
الهند 429179 32036511
البرازيل 564773 20212642
روسيا 347824 6512859
فرنسا 112386 6339509
المملكة المتحدة 130607 6146800
تركيا 52437 5968868
الأرجنتين 108165 5041487
كولومبيا 122768 4846955
إسبانيا 82227 4643450.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها دد الوفيات عدد الإصابات
21 - العراق 19402 1740933
37 - الأردن 10158 779530
41 - المغرب 10607 720256
42 - الإمارات 1988 696906
45 - تونس 21220 616764
46 - لبنان 7952 573959
47 - السعودية 8366 535927