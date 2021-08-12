عاجل.. زلزال قوي يهز الفلبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا شدته 7.1 درجات وقع قبالة سواحل الفلبين اليوم الخميس، في الوقت الذي رُفعت فيه تحذيرات أولية من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.



وأضافت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 65.6 كيلومتر، وكان مركزه مدينة دافاو بجنوب شرق بحر الفلبين.

وقال ريكاردو جالاد مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الكوارث في الفلبين إنها لم تتلق أي بلاغات عن إصابات بشرية أو أضرار كبيرة.

وقالت الهيئة الوطنية الأمريكية للأرصاد الجوية وهيئة إدارة الطوارئ في هاواي إنه لا يوجد خطر حدوث موجات تسونامي على الساحل الغربي الأمريكي أو في هاواي.