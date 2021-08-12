وسائل إعلام: تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 على متنها 16 شخصًا شرقي روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت وسائل إعلام روسية، الخميس، مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة هليكوبتر من طراز مي-8 على متنها 16 شخصًا شرقي البلاد.



وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن المروحية كانت تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق البلاد.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية أن الطائرة كان على متنها 16 شخصا نجا نصفهم، وفقا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وبحسب المعلومات المتاحة فإن قائمة الركاب تضم 13 شخصا بالإضافة إلى 3 أفراد يمثلون طاقم الطائرة.