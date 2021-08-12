شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة قانون "هيئة الأوقاف" تقر إعداد تقرير سنوى عن محفظة استثمار أموال الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقرت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 251 لسنه 2021 لقانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209 لسنة 2020، إعداد الهيئة تقريرا دوريا شهريا حول صافي نسبة العوائد المحققة لمحفظة أموال الاوقاف وسنويا عن محفظة الاستثمار.

وتقضي المادة رقم (15) من اللائحة بأن تعد الهيئة تقريرا دوريا كل شهر لمحفظة استثمارات أموال الأوقاف مبينا فيه صافي نسبة العوائد المحققة، وفي نهاية السنة المالية تعد تقريرا سنويا عن محفظة الاستثمار على أن يتضمن متوسط نسبة عوائد البدائل الاستثمارية المختارة مطروحا منها متوسط نسبة عوائد فرص الاستثمار الضائعة سواء عوائد البنوك أو غيرها ويعرض على مجلس الإدارة لإقرارها .